ريفالدو متفاجىء من عدم تحرك مانشستر سيتي لضم ميسي

بدا الأسطورة البرازيلية ريفالدو متفاجئاً من عدم تحرك مانشستر سيتي للتعاقد مع ليونيل ميسي الذي انتهى عقده مع برشلونة وتعاقد معه باريس سان جيرمان مباشرة.

وبدأ الهداف الأرجنتيني مسيرته مع البارسا في أكاديمية لا ماسيا وبات من أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

وسيرتبط اسم "ليو" للأبد مع برشلونة بعد الإنجازات التاريخية التي لعب دوراً رئيسياً في تحقيقها مع الفريق.

ووقع المهاجم مع النادي الفرنسي لموسمين سريعاً بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.

وسبق لريفالدو ارتداء قميص البلاوغرانا خلال الفترة ما بين عامي 1997 و2002.

ماذا قال ريفالدو عن ميسي ؟

وقال البرازيلي: "تفاجأت مما حصل بالتأكيد نظراً للقدرات التي يتمتع بها النادي، إذ أنه يضم في صفوفه تشكيلة مميزة من النجوم مثل باريس سان جيرمان، ويمر بفترة مميزة حالياً.

"ولما يمثله ميسي بالنسبة للمدرب (جوسيب) غوارديولا والعكس صحيح.

"لا أعرف الأسباب التي دفعت النادي للتغاضي عن إبرام الصفقة، لكن سيتي نجح في ضم النجم جاك غريليش قبل رحيل ليو عن برشلونة."