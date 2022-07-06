ريفالدو يحث نيمار على الانتقال إلى تشيلسي

حث الأسطورة البرازيلية ريفالدو مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان على الانتقال إلى "فريق كبير" مثل تشيلسي.

وبات مستقبل المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مع النادي الباريسي غير واضح عقب تصريحات الرئيس ناصر الخليفي التي انتقد فيها مردود اللاعب بطريقة غير مباشرة.

وقال ريفالدو في تصريحات إعلامية: "ما زالت الشائعات التي أشارت لإمكانية بيع باريس سان جيرمان لنيمار هذا الصيف غير مؤكدة.

"لكن حتى لو كانت صحيحة، فلن يواجه نيمار مشاكل في إيجاد فرق كبيرة ترغب بضمه ومن ضمنها تشيلسي.

"بعمر 30 عاماً، ما زال أمامه عدة مواسم أخرى على أعلى المستويات في أوروبا، وحتى لو رحل عن باريس سان جيرمان فأنا متأكد من قدرته على السطوع أوروبياً بصورة مستمرة."