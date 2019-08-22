ريفالدو يحمل ميسي مسؤولية رحيل كوتينيو

حسم النجم فيليبي كوتينيو مستقبله بالانتقال إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، مقابل 8.5 ملايين يورو، مع وجود بند خيار الشراء نهاية الموسم الجاري بقيمة 120 مليون يورو.

وعبر أسطورة البرازيل وبرشلونة السابق، ريفالدو، عن خيبة أمله برؤية مواطنه يغادر ملعب كامب ناو، لكنه تفهم قيام النجم صاحب الـ 27 عاماً بهذه الخطوة، رغم أنه انتقل إلى برشلونة قادماً من ليفربول في يناير 2018 في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه استرليني.

وسجل البرازيلي 21 هدفاً في 75 مباراة بجميع المسابقات مع البارسا، كما ساهم بـ 11 تمريرة حاسمة، وفاز خلال الأشهر الـ 18 التي قضاها مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، ومع ذلك لم يرتق كوتينيو إلى مستوى تطلعات جماهير البلاوغرانا.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية حول وضعية مواطنه: "أرى بأن كوتينيو كانت لديه القدرة على النجاح في برشلونة، لكن الأمور استغرقت وقتاً طويلاً واتفق الطرفان على خيار بايرن ميونيخ.

"أشعر بخيبة أمل بسبب فشل كوتينيو في حجز مقعد أساسي ضمن الفريق الأول، ربما لم يعد واثقاً من ذلك وغير سعيد، لذلك اختار الانتقال إلى نادٍ كبيرٍ آخر ليعيده إلى المستويات التي كان يقدمها مع ليفربول".

وواصل ريفالدو حديثه عن السبب وراء فشل كوتينيو مع البارسا حيث قال: "ليس من السهل أن تجد مكانك في فريق يحصل فيه ليونيل ميسي على كل الثناء، ويتحمل فيه كل المسؤولية".

ولم يتوقف ريفالدو هنا، حيث أضاف: "هناك عدد قليل من اللاعبين في العالم يمكنهم الوصول إلى هذا الموقف ومن ثم التعبير بأفضل شكل عن أنفسهم، قد يكون كوتينيو مفتقداً للصبر الذي يمكنه من إيجاد مكانه المحدد في الفريق".

وختم الأسطورة البرازيلية حديثه: "ميسي هو قائد الفريق، وسيلعب على أعلى المستويات لـ 3 أو 4 أعوام قادمة أو أكثر، لذلك من الصعب أن تجد لاعبين آخرين يلمعون في برشلونة ويقدمون أفضل ما لديهم".