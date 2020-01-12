ريفالدو يهاجم فالفيردي ويثني على زيدان

أشار نجم برشلونة السابق، ريفالدو، في تصريحات صحفية، إلى أن هزيمة البارسا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ستضع مستقبل المدير الفني إيرنيستو فالفيردي في خطر.

وعلق النجم البرازيلي على هزيمة برشلونة: "لا يمكن التهاون في المباريات المهمة، هذا أمر محبط، وطريقة التحكم في المباراة كانت من أجل الحفاظ على النتيجة، لكن الفريق لم يتماسك دفاعياً أمام خصم قوي بقيادة (دييغو) سيميوني.

"هذه الخسارة لن تفيد فالفيردي بأي شيء، وبعد الخسارة في السعودية، ربما يدرس النادي مسألة استمراره، وأرى احتمالية حدوث تغيير في القريب العاجل أو نهاية الموسم الحالي، لأن برشلونة لا يمكنه الاستمرار في خسارة مباريات هكذا"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو المساعد، أشار البرازيلي إلى أنه ضدها، حيث قال: "دائماً أقول أني ضد (فار)، لكن عليك تطبيق القانون وفي هذه المباراة فار كان جيداً سواء في الهدف الملغي لميسي أو بيكيه".

وتطرق ريفالدو في تصريحاته للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، حيث قال: "إذا كان هناك شخص ما شك في إمكانيات زيدان كمدرب بعد ولايته الأولى مع ريال أعتقد أنه أنهى هذا الأمر، وأثبت قدرته على قيادة الفريق وخلق طرق لعب جيدة ووضع فريقه في المنافسة بشكل جيد".