ريكساش: ميسي يعاني بسبب مرتزقة باريس سان جيرمان

يرى كارليس ريكساش مدير برشلونة الرياضي السابق أن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي كان خاطئاً.

ويشتهر ريكساش باتفاقه على نقل "ليو" إلى برشلونة بتوقيع على منديل ورقي.

وقال المدير الرياضي السابق الذي لعب أيضاً في صفوف البارسا في حوار مع إذاعة "راديو ديبورتيفو" الأرجنتيني: "ما زلنا لا نعلم الحقيقة حول رحيل ميسي، لكني واثق بأن كل شيء سيتضح بآوانه.

"كنت أتمنى أن يعتزل في برشلونة، عليه أن يفوز بكأس العالم ثم يعتزل، أرى أنه يستحق ذلك.

"إنه يعاني في باريس سان جيرمان محاطاً بزمرة من المرتزقة.

"لا يلعبون كرة قدم جميلة ولا يقدمون عروضاً مذهلة، لا اعتبرهم حتى فريقاً، يفوزون بسبب لمحات فردية مرة من نيمار، ومرة من ميسي، ومرة من كيليان مبابي.

"ينجزون المهمة في نهاية المطاف لكنهم يفتقرون للهوية كفريق.

"على ميسي أن يعود إلى برشلونة يوماً ما، وأن يستلم أي منصب إداري يريد، أود أن أراه يعيش في برشلونة، مسيرته الاحترافية يجب أن تنتهي هنا."

يذكر أن النجم الأرجنتيني المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً وقع على عقدٍ لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان.