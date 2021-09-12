ريكياردو يفوز بسباق إيطاليا وهاميلتون وفيرستابن يتصادمان

فاز الأسترالي دانييل ريكياردو سائق ماكلارين بسباق جائزة إيطاليا الكبرى لفورميولا ون الذي جرى على حلبة أوتودرومو ناتزيونالي في مونزا.

وشهد السباق تصادماً خطيراً بين المتصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بول، والثاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وكاد البريطاني أن يتعرض لإصابة خطيرة لولا وسائل الحماية التي توفرها سيارات رياضة فورميولا ون.

وغادر السائقان السباق جراء هذا الحادث مما عنى أن فيرستابن بقي أولاً بـ 226.5 نقطة، وهاميلتون ثانياً برصيد 221.5 نقطة.

واستغل ريكياردو الفرصة وظفر بالمركز الأول، تلاه لاندو نوريس سائق ماكلارين الآخر، ثم فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثاً.

وحافظت مرسيدس على صدارة الصانعين برصيد 362.5 نقطة، ثم ريد بول بـ 344.5 نقطة.