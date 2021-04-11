ريكيلمي يتراجع وبيريز يستعد لولاية جديدة

أعلن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية لريال مدريد، بعدما أبدى رغبة سابقة في الترشح، وذلك بسبب ما اعتبره التقديم غير العادل لموعد الانتخابات.

وأوضح ريكيلمي البالغ من العمر 32 عاماً في بيان نشرته صحيفة "ماركا"، بأن الانتخابات كانت تجري تاريخياً بالصيف، لكن تقديم الموعد منعه من تقديم نفسه وإطلاق حملة للتواصل مع الأعضاء، وتسمح له بتوضيح مشروعه لريال مدريد في الفترة المقبلة.

وأمام هذه المستجدات لن يواجه الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز أي منافسة لولاية سادسة كرئيس لريال مدريد، ونتيجة لذلك، سيؤدي اليمين الدستورية للمرة السادسة عندما تبدأ فترته المقبلة الثلاثاء المقبل، ما لم يتم تقديم أي عروض أخرى للرئاسة قبل ذلك.

وكان بيريز قد قدم أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الجمعة الماضي، وبات على موعد مع ولاية جديد مع رئاسة النادي التي يتقلدها منذ عام 2009 إلى الآن ومن قبلها خلال الفترة 2000 إلى 2006.