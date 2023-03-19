رين يصعق باريس سان جيرمان ويهزمه بهدفين نظيفين

البوابة - ألحق رين خسارة مفاجئة بمستضيفه باريس سان جيرمان وهزمه بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدفان عن طريق كارل توكو إيكامبي (45)، وآرناو كاليموندو (48).

وتعرض نجوم الباريسي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ورفاقه لصافرات الاستهجان من قبل جماهير الفريق الحاضرة في الملعب.

باريس سان جيرمان يبقى في الصدارة رغم الخسارة

بقي فريق المدرب كريستوف غالتيه في المركز الأول على سلم الترتيب العام برصيد 66 نقطة وبفارق 9 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

فيما رفع رين رصيده بدوره إلى 50 نقطة في المركز الخامس.