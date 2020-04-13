رين يعارض رغبة ريال مدريد في ضم كامافينغا

واصل رين إصراره على الاحتفاظ بلاعب خط الوسط الناشئ إدواردو كامافينغا (17 عاماً) حتى نهاية الموسم القادم على الأقل رغم رغبة ريال مدريد في خطفه.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال قد يقدم عرضاً إلى النادي الفرنسي لضم النجم الشاب في فترة الانتقالات نهاية الموسم الحالي على أن يعيره مجدداً للفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم القادم نظراً لأنه من الأفضل لكلا الناديين واللاعب نفسه أن يستمر في صفوف رين لاكتساب المزيد من الخبرة قبل الانتقال للملكي.

يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب بضم كامافينغا بعد تألقه مع المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 21 عاماً)، وقد يضطر النادي الإسباني لدفع 60 مليون يورو لتلبية رغبة المدرب في ضمه.