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رين يلحق بباريس سان جيرمان الخسارة الأولى

منشور 18 آب / أغسطس 2019 - 11:36
نتيجة مخيبة لكافاني وزملائه
نتيجة مخيبة لكافاني وزملائه

سقط باريس سان جيرمان أمام مستضيفه رين بهدف لاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب روازون بارك ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

افتتح إيدينسون كافاني التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك مباي نيانغ التعادل.

وبعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني، أضاف رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد رين إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليون ونيس صاحبي المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما تجمد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثامن،

كلمات دالة:إيدينسون كافانيباريس سان جيرمانرينالدوري الفرنسي

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