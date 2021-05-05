زاباليتا يتوقع تألق أغويرو مع برشلونة

يرى ظهير مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني بابلو زاباليتا أن مواطنه سيرجيو أغويرو قادر على العطاء بأعلى المستويات لموسمين آخرين.

وينتهي عقد المهاجم صاحب الـ 32 عاماً مع سيتي بحلول الصيف، ويتوقع مواطنه أن يحط الرحال في برشلونة لاستكمال مسيرته.

وقال زاباليتا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى أغويرو في برشلونة بالتأكيد، وأنا متأكد أنه بمجرد أن يستعيد عافيته، فسنرى المهاجم الذي اعتدنا عليه خلال الأعوام الماضية.

وختم بقوله: "إذا تفادى الإصابات وكان لائقاً بدنياً، فلا يوجد ما يحول بينه وبين تقديم أداء ثابت خلال الموسم، يمكنه أن يستمر على أعلى المستويات لعامين آخرين".