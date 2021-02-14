زاباليتا ينصح ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي

يرى الأرجنتيني بابلو زاباليتا ظهير مانشستر سيتي السابق أنه من الأفضل لمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الانضمام إلى الفريق السماوي، مؤكداً أن بيب غوارديولا (مدرب سيتي) سيوفر له الظروف المثالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع البارسا نهاية الموسم الجاري، ولم يناقش البالغ من العمر 33 عاماً أمر التجديد من عدمه حتى الآن حيث ينتظر إجراء انتخابات النادي الكتالوني المقررة في مارس المقبل.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، قال زاباليتا - الذي لعب جنباً إلى جنب مع ميسي لمنتخب الأرجنتين - أن غوارديولا يمكن أن يقدم لنجم برشلونة التحدي الجديد الذي يبحث عنه.

وقال مدافع سيتي السابق: "إذا قرر ميسي الرحيل عن برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري ، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الذي سيثير اهتمامه.

"كان ليو في الدوري الإسباني لسنوات عديدة وأعتقد أنه تجربة الدوري الإنجليزي ستكون نقطة جذب كبيرة له، ومانشستر سيتي سيوفر له الظروف المثالية.

"ميسي يعرف بيب جيداً، ويعرف تكسيكي بيغيريستين (المدير الرياضي للنادي)، فيران سوريانو الرئيس التنفيذي وكذلك مواطنه سيرجيو أغويرو.

"سيكون قراراً كبيراً إذا رحل ليو عن برشلونة، لكن إذا كان هذا هو ما يريده فسيكون من الجيد أن يذهب إلى نادٍ به أشخاص يمكنهم مساعدته على الاستقرار.

"أنا متأكد من أن أندية مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس ستهتم أيضاً بالتعاقد مع ميسي، لكن في رأيي أن سيتي سيكون أفضل مكان ينضم إليه بعد برشلونة".

يذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد في تصريحات صحفية سابقة أن "كرسيهم" محجوز بشأن مفاوضات التعاقد مع ميسي.