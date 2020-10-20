زاكيروني: تأثير إبراهيموفيتش أكبر من رونالدو

قارن ألبرتو زاكيروني المدرب السابق ليوفنتوس وميلان وإنتر، بين تأثير زلاتان إبراهيموفيتش، وكريستيانو رونالدو مع فريقيهما ميلان ويوفنتوس.

وقال المدير الفني في تصريحات لصحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية: "دربت أبطالاً عظماء في مسيرتي، مثل أوليفر بيرهوف، وجورج ويا وحتى أدريانو، لكن الأسف الوحيد الذي أشعر به، أني لم أدرب إبراهيموفيتش.

"إنه لاعب أبدي، ما زلت لا أفهم لماذا لم يفز بالكرة الذهبية، ففي الدوري الإيطالي له تأثير أكبر من كريستيانو رونالدو.

"ليس من قبيل الصدفة أن العديد من اللاعبين الشبان تطوروا بشكل كبير منذ وصوله إلى ميلان، فهو لا يسجل فقط، بل يبث الثقة في جميع زملائه، ويحمل الفريق على كتفيه في اللحظات الصعبة".