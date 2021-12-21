زانيتي: التعاقد مع ميسي كان سيهدد مستقبل إنتر ميلان

اعترف الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان أن فكرة التعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي لم تكن واردة نهائياً في أروقة النادي الصيف المنصرم.

ورحل "ليو" عن صفوف برشلونة صوب باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي مع أنه ارتبط بشكل مستمر مع النيراتزوري في الماضي.

وقال زانيتي: "لم يظن أحد يوماً بأن ميسي سيغادر برشلونة.

"الشائعات حول انتقاله لإنتر؟ كانت مفاجئة بالنسبة لنا، كنا في خضم جائحة كورونا، وقدومه كان سيهدد مستقبل النادي.

"نحن نادي لديه استراتيجية دقيقة وخلال الأعوام الماضية عملنا بشكلٍ مميز داخل وخارج المستطيل الأخضر."

يذكر أن باريس سان جيرمان اقتنص الأسطورة الأرجنتينية مجاناً ووقع معه عقداً لمدة موسمين.