زاهافي يعرض نيمار على تشيلسي

عرض بيني زاهافي وكيل أعمال النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا خدمات موكله هداف باريس سان جيرمان على تشيلسي وفقاً لـ "لندن إيفنينغ ستاندرد" الإنجليزية.

وأعلم وكيل الأعمال إدارة البلوز بإمكانية التعاقد مع موكله هذا الصيف في ظل رغبة الباريسيين في التخلي عنه.

كما تواصل زاهافي مع برشلونة الأسبوع الماضي حول إمكانية إعادة المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً إلى ملعب كامب ناو.

ولا يمانع نيمار بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يسبق له خوض تجربة احترافية فيه، إلا أن أجوره المرتفعة والتي تصل لنحو 606 ألف جنيه استرليني أسبوعياً قد تعقد من إتمام الصفقة.

كما يخشى الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي من جلب لاعب "سوبر ستار" قد يعكر صفو غرفة خلع الملابس.

ويرتبط البرازيلي بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2025 لكن القائمين على النادي باتوا يرغبون بالتخلص منه كونه لم يضف شيئاً يذكر منذ التعاقد معه في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.