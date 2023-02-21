زاها يريد اللعب إلى جانب رونالدو في النصر السعودي

البوابة - يبدو الدولي الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس مهتماً بمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي.

ورفض اللاعب عدة عروض من بالاس لتمديد عقده الذي شارف على الوصول لنهايته.

وبات المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً يدرس الخيارات المتوفرة ومن ضمنها الرحيل صوب دوري روشن السعودي الصيف القادم وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" الإنجليزية.

ولا يمانع الإيفواري ارتداء قميص "العالمي" واللعب إلى جانب "الدون" في ملعب مرسول بارك.

وارتبط اسم زاها الذي قضى 8 مواسم في ملعب سيلهيرست بارك أيضاً بناديين سعوديين آخرين هما الهلال والاتحاد.

زاها يفضل رونالدو والنصر على ميلان

كما أشارت تقارير إعلامية أن أي سي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي يتابع الأوضاع على أن يتقدم بعرضٍ إن سنحت الفرصة.

لكن اللاعب يفضل إكمال مسيرته الاحترافية في قارة آسيا والانتقال إلى النصر للحصول على فرصة مزاملة "صاروخ ماديرا".