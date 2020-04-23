زميل نيمار السابق ينتقد سلوك البرازيلي خارج الملعب

انتقاد ومدح في نفس الوقت، يتعرض لهما المهاجم نيمار، وهذه المرة من رافاييل مدافع مانشستر يونايتد السابق، والذي سبق وأن لعب مع نجم باريس سان جيرمان بالمنتخب البرازيلي.

وتزامل الثنائي بتشكيل البرازيل في أولمبياد لندن 2012، ومن بعدها بدأ يلاحظ ويتابع سلوك اللاعب من وقتها وحتى الآن.

ومع انطلاق كوبا أميركا العام القادم، وكأس العالم 2022 في قطر، يأمل اللاعب أن يحسن نيمار من سلوكه خارج الملعب من أجل التألق مع السيليساو.

وقال رافاييل في تصريحات صحفية: "نريد نيمار بكل تأكيد ونحتاجه جداً، لكن عليه تطوير ما يفعله خارج الملعب نظراً لأهميته الكبيرة.

"يجب أن يفعل أقصى ما لديه من أجل البرازيل، ولو فعل ذلك فرصتنا ستكون كبيرة في الفوز، لكني لا أعتقد أنه القائد المناسب للفريق.

"لا يتمتع بالصفات القيادية في الملعب، يمكنه فعل الأشياء التي يجيدها من الناحية الفنية عندما يكون في قمة تركيزه، ووقتها يكون اللاعب الأفضل في العالم".

يذكر أن نيمار ارتبط الفترة الأخيرة بالرحيل عن باريس سان جيرمان لعدم شعوره بالراحة مع النادي الفرنسي، والعودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة.