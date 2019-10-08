زوجة إيكاردي تستفز إنتر وجماهيره

استفزت واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان فريقه السابق إنتر ميلان، بقولها أن الفريق الإيطالي افتقد إلى خدمات الأرجنتيني خلال مواجهة القمة أمام يوفنتوس، والتي خسرها النيراتزوري بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو.

وأشارت نارا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، إلى أن إيكاردي يتألق باستمرار أمام فريق السيدة العجوز، حيث سجل في شباكه 8 أهداف خلال 11 مباراة.

وجاءت تصريحات زوجة إيكاردي لتشعل غضب جماهير إنتر التي طالبت برحيل المهاجم في وقت سابق، بسبب مشاكله داخل غرفة الملابس الموسم الماضي.

من جانب آخر، نجح إيكاردي في تسجيل ثاني أهدافه مع باريس سان جيرمان بعد تألقه أمام آنجيه ضمن الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بفوز حامل اللقب بأربعة أهداف دون رد.