زوجة دي ماريا تفتح النار على مانشستر

استعادت زوجة آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان كواليس انتقال الدولي الأرجنتيني من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014.

وقالت جورجلينا كاردوسو في تصريحات أبرزتها شبكة «ESPN»: «أذكر أن آنخيل جاء ذات مرة وقال لي لقد تلقيت عرضاً من مانشستر يونايتد يجعلنا أكثر أماناً من الناحية المالية.

«كانت خطوة سيئة للغاية، مانشستر هي الأسوأ، كل شيء مروع في هذه المدينة، تحاربت كثيراً مع زوجي لإثنائه عن هذا الانتقال، بعدما عشنا في مدريد ولعبه لأفضل نادٍ في العالم في رأيي (ريال مدريد).

«المعيشة في إسبانيا مثالية، فالطقس ممتاز والطعام رائع، ثم فجأة قال لي لنذهب إلى إنجلترا، قلت له لا فلتذهب بمفردك.. ليرد: لا سنذهب سوياً».

وواصلت: «عرض مانشستر يونايتد كان مغرياً للغاية، اتهمتنا الجماهير الإسبانية بأننا نلهث وراء المال، وكانت على حق.

«لم أكن أرغب في الذهاب إلى مانشستر لما علمته من صديقتي جيانينا مارادونا (الزوجة السابق لسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي)، سافرنا من مدريد للبحث عن منزل في مانشستر خلال زيارة مدتها ثلاثة أيام، وكان الأمر مروعاً، وعندما عدنا مجدداً إلى إسبانيا، قلت لآنخيل اذهب إلى أي مكان باستثناء إنجلترا.

«كما أن الناس هناك ملامحهم غريبة تشبه الدمى، وعندما كنت أراهم في الشارع يبدو لي وكأنهم سيقتلونني، والطعام أيضاً مقزز، والفتيات تستخدمن أدوات التجميل بشكل غريب، بينما كنت أبدو رائعة بدونها».

وأتمت زوجة الأرجنتيني «لم ألم دي ماريا على هذه الخطوة، وقلت له ذات مرة، أريد أن أقتل نفسي، كان ينتابني شعور أننا في منتصف الليل رغم أن الساعة الثانية بعد الظهر».

يذكر أن دي ماريا لعب لموسم واحد مع مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى بي إس جي صيف عام 2015 وتألق مع النادي الباريسي بشدة خلال السنوات الأخيرة، وتلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها من برشلونة الذي حاول الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.