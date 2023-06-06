زوجة ميسي تريد الرجوع إلى برشلونة

يبدو أن أنتونيلا روكوزو زوجة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تريد منه الرجوع إلى برشلونة في ظل عدم تأقلم أحد أبنائها مع الحياة في باريس.

وأعلن "ليو" رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية حينما يصل العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان إلى نهايته هذا الشهر.

ويدرس الأرجنتيني في الفترة الراهنة الخيارات المتوفرة في ظل رغبة الهلال السعودي الكبيرة في استقطابه، علاوة على اهتمام كبير من إنتر ميامي بخدماته، ومتابعة عدة أندية إنجليزية لتطورات وضعه.

لكن العودة إلى البارسا تعتبر الخيار الأمثل بالنسبة للاعب وزوجته، وهو أمر أكده والد الأرجنتيني حينما شدد أمس الاثنين على أن ابنه يود الرجوع إلى ملعب كامب ناو.

كما أن موافقة رابطة الدوري الإسباني على الخطة المبدئية التي قدمها برشلونة من أجل إعادة المهاجم المخضرم ساهمت في تصعيد نبرة التقارير.

زوجة ميسي تفضل الرجوع إلى برشلونة

كشف الصحفي جيرارد مورينو أن روكوزو تحث زوجها على قبول عروض البلاوغرانا بعدما شهدت "معاناة" ابنها في باريس.

ومن العوامل الأخرى التي قد تلعب دوراً رئيسياً في اختيار اللاعب كونه قضى سنوات طويلة في إقليم كتالونيا خلال فترته الأولى مع برشلونة.

لكن الأجور التي سيتقاضاها الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات ستكون أقل بكثير مما يبدو الهلال السعودي مستعداً لدفعه.