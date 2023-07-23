زوجة هاري كين تبحث عن منزل في ميونخ

بدأت زوجة النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير بالبحث عن منزل في ميونخ على خلفية الانتقال المحتمل لزوجها إلى بايرن هذا الصيف.

ومع أن سبيرز رفض جميع العروض التي قدمها النادي الألماني لاقتناص قائد منتخب إنجلترا حتى الآن، إلا أن مسؤوليه لم يفقدوا الأمل بعد في إتمام الصفقة.

ووصلت قيمة العرض الأخير الذي قدمه بطل البوندسليغا إلى 80 مليون يورو، لكن دانييل ليفي رئيس النادي رفضه كونه يتشبث ببقاء اللاعب.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كايتي غودلاند زوجة هاري شوهدت رفقة أفرادٍ من أسرتها وهم يبحثون عن منزل في مدينة ميونخ.

وستكشف الأيام القادمة عن إمكانية تعاقد بايرن ميونخ مع الهداف الإنجليزي الذي خاض مع توتنهام 435 مباراة بجميع البطولات حتى الآن سجل فيها 280 هدفاً وصنع 82 هدف آخر.