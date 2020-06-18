زيادة كبيرة في متابعة الدوري الإسباني بعد العودة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أن نسبة متابعة الليغا عالمياً ارتفعت بأكثر من 48 بالمئة منذ عودة الموسم عقب توقفه لنحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستناداً إلى دراسة احصائية قامت بها شركة "نيلسن سبورتس" للمرحلة الأولى من المباريات بعد استئناف البطولة في 11 من الشهر الجاري من دون جمهور، قالت الرابطة أن أكبر نسبة من الزيادة جاءت من إفريقيا إذ وصلت إلى 73 بالمئة، كما زادت نسبة المتابعة في آسيا أيضاً إلى 72 بالمئة حيث أبرمت الرابطة اتفاقاً مع فايسبوك لإذاعة المباريات مجاناً في شبه القارة الهندية منذ 2018.

وفي أوروبا، ارتفعت المتابعة بنسبة تجاوزت 56 بالمئة وكانت الزيادة واضحة للغاية في بلجيكا بنسبة 130 بالمئة والتي ألغت الموسم المحلي بسبب الجائحة، فيما ارتفعت المتابعة محلياً بنسبة 12 بالمئة وفق الرابطة.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري: “نشعر بالسعادة بعودة المنافسات مرة أخرى، نحن سعداء بهذه الفرصة بإقامة أحداث رياضية حية في وقت لا تقام فيه مثل هذه الأحداث حول العالم” .

وكان الدوري الإسباني ثاني مسابقة من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا التي تعود بعد الدوري الألماني الذي شهد ارتفاعاً قياسياً في نسب المتابعة خلال الأسابيع الأولى عقب استئنافه الشهر الماضي، كما استؤنف الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، بينما يعود الدوري الإيطالي بعد غد السبت.