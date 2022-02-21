زياش: أقدم أفضل مستوياتي منذ انضمامي لتشيلسي

يرى النجم الدولي المغربي حكيم زياش أنه يقدم أفضل مستوياته منذ انتقاله لصفوف تشيلسي في صيف عام 2020 قادماً من أياكس.

وبدأ صاحب الـ 28 عاماً في فرض نفسه على المدير الفني الألماني توماس توخيل في الأسابيع الماضية بعد بداية غير موفقة منذ قدوم المدرب في يناير من عام 2021.

وسجل المغربي هدف انتصار البلوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم السبت، وهو هدفه الثالث في المباراة الثالثة على التوالي.

وقال زياش: "نعم أمر بفترة مميزة خلال الشهرين الماضيين، واستمتع بلعب كرة القدم، أحاول تقديم أفضل ما لدي وهذا أهم شيء."

وانتقل لاعب خط الوسط المهاجم إلى تشيلسي في صفقة كلفت خزائن النادي 40 مليون يورو.