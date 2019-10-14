زياش أبرز أهداف ريال مدريد في يناير

بات حكيم زياش، نجم أياكس، في مقدمة اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في ضمهم خلال السوق الشتوي في يناير.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه رغم تصدر ريال لليغا، إلا أن الانطلاقة المخيبة في دوري أبطال أوروبا، جعلت الإدارة تفكر في إبرام صفقات مؤثرة خلال الشتاء.

وأشارت إلى أن الدولي المغربي بات هدف النادي الملكي الرئيسي لدعم الهجوم، لا سيما أن اللاعب تطور في السنوات الأخيرة بشكل مثالي.

وأوضحت أن زياش يستطيع اللعب في خط الوسط أو على الأطراف، ولذلك بات هدفاً رئيسياً لكبار أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن أياكس يحاول تحصين نجمه من أطماع كبار أوروبا، لكن خطته قد تفشل في حال تقديم مقابل مادي من 50 إلى 60 مليون يورو.

وختمت بأن ريال مدريد لديه أهداف أخرى في السوق الشتوي أبرزها دوني فان دي بيك (أياكس)، وكريستيان إيريكسن (توتنهام).