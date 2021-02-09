زياش: بدايتي مع تشيلسي كانت صعبة

أكد النجم حكيم زياش أن بدايته في الدوري الإنجليزي كانت صعبة للغاية مع تشيلسي بعد الإصابات التي تعرض لها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي المغربي، وأكد خلالها أن همه الأول هو المشاركة بغض النظر عن مركزه في الملعب.

وقال زياش: "كانت ستة أشهر صعبة للغاية في تشيلسي، بدأت بإصابة وعدت ثم تعرضت لإصابة من جديد، الأمور لم تسر بالطريقة التي كنت أريدها، والمباريات هنا أسرع مما كانت عليه في أياكس بشكل واضح.

"تفهمت هذا الأمر بشكل فوري، لكن بالرغم من ذلك تعرضت للإصابة في أول مباراة تحضيرية مع الفريق، إنه أمر يحبطك بشكل كامل، ثم تعرضت لإصابة أخرى، كان ذلك مزعجاً.

"اعتدت على أن تتواجد والدتي وأصدقائي من حولي، عدم وجودهم تتطلب بعض الوقت للتأقلم، أضف إلى ذلك حالة الإغلاق التي جعلت الأمور أسوأ، مع كل هذا كان يتوجب علي أن أتعلم القيادة على الطرف الآخر من الطريق، لم أتعرض لأي حوادث لكن الأمر كان صعباًَ في البداية".

وقال زياش عن إقالة فرانك لامبارد: "يعلم الجميع ما يحدث عندما لا تكون النتائج جيدة بما فيه الكفاية، لم تكن المرة الأولى التي أرى فيها مديراً فنياً يتعرض للإقالة، علينا الآن أن نرى ما هي الطريقة التي يفضلها توماس توخيل، أنا بشكل شخصي لا أمانع اللعب على الجناح أو في الوسط طالما كنت أشارك، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي.

"لدي الكثير من الإيمان في نفسي، وأعرف بالتحديد ما أستطيع القيام به، لن أضع الضغوطات على نفسي، أفضل ما لدي لم يظهر بعد".

يذكر أن زياش شارك في 18 مباراة مع تشيلسي في جميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.