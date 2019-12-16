زياش ضمن التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

كشفت مجلة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة الماضي، عن لائحة الفريق المثالي الخاص بدور المجموعات عن دوري أبطال أوروبا والذي أفرز في بحر الأسبوع الجاري، عن الأندية المتأهلة لثمن النهائي.

وشملت اللائحة النجم حكيم زياش صانع ألعاب أياكس، مع تسجيل غياب ليونيل ميسي هداف برشلونة، وعدد من اللاعبين البارزين على المستوى العالمي، على الرغم من تأهل أنديتهم إلى الدور التالي.

وجاء الدولي المغربي في المركز الثاني بمجموع (6.83)، خلف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ صاحب الترتيب الأعلى بـ (7.2).

واحتل الفرنسي من أصل جزائري حسام عوار المركز الثالث بـ (6.75)، ثم تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان، وإيميل فورسبيرغ، لاعب لايبتزيغ بمجموع (6.6)، تلاه كل من خوان كوادرادو ظهير يوفنتوس، وغايا مهاجم فالنسيا، وكينغ سلي كومان وزميله كورينتيان توليسو من بايرن ميونيخ بمجموع (6.5)، ثم مارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة بـ (6.4)، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي بـ (6.33).

وتبلغ القيمة السوقية للنجم المغربي 40 مليون يورو، بعدما كانت الموسم الماضي في حدود 25 مليوناً، وذلك لتألقه وتقديمه لمستويات كبيرة.