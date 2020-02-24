زياش: فخور بارتداء قميص تشيلسي

عبر حكيم زياش نجم أياكس أمستردام عن سعادته بالانضمام إلى تشيلسي الصيف القادم، بعد الإعلان رسمياً عن انضمامه للبلوز لخمس سنوات.

وقال الدولي المغربي في تصريح للموقع الرسمي للبلوز: "أنا مسرور وفخور بالتوقيع لنادٍ ضخم مثل تشيلسي. اتطلع للموسم المقبل وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معاً".

وكان زياش (26 عاماً) الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، قد انضم إلى أياكس قادماً من تفينتي عام 2016 مقابل 11 مليون يورو، علماً بأنه بدأ مسيرته مع هيرينفين (2012-2014).