زياش: كان من الممكن أن انتقل لبايرن ميونيخ

كشف حكيم زياش نجم أياكس امستردام أنه كان قريباً من الانضمام لبايرن ميونيخ هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي المغربي وأكد خلالها أنه يسعى في الوقت الحالي للبقاء مع بطل هولندا.

وقال زياش: "نعم كان من الممكن بالنسبة لي أن أنضم لبايرن ميونيخ، كانت لحظة مهمة بالنسبة لي ولأياكس أن يكون كل شيء واضحاً.

"شاهد الجميع ما حققناه في أياكس، وكيف ساهمت في ذلك، لكنهم جعلونا ننتظر لوقت طويل للغاية.

"أحب أياكس ولعب كرة القدم معهم ممتع بالنسبة لي، في الوقت الحالي لا أشعر أني أريد المغادرة، وأسعى للاستمرار مع الفريق".

يذكر أن إشبيلية كان مهتماً أيضاً بالحصول على خدمات النجم المغربي، لكنه رفض عرضهم وقرر الاستمرار مع فريقه الحالي.