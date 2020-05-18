زياش: كريم الأحمدي كالمكنسة الكهربائية

وصف المغربي حكيم زياش نجم أياكس، مواطنه كريم الأحمدي؛ لاعب اتحاد جدة بوصف غريب، مؤكداً أنه أصعب خصم واجهه في مسيرته.

وسبق لصاحب الـ 35 عاماً أن واجه مواطنه زياش في عدة مباريات مع فريقي تفينتي وفاينورد، قبل أن يرحل عن هولندا إلى الأهلي في الإمارات ثم أستون فيلا، وأخيراً الاتحاد.

وقال زياش في تصريحات لموقع "أياكس شوتايم": "الأحمدي كمكنسة كهربائية، خضت أمامه أول كلاسيكو بعد عودتنا سوياً من معسكر لمنتخب المغرب، عندما واجهته في الكلاسيكو وجدت أنه صعب للغاية، عانيت أمامه كثيراً، حتى عندما لعبت ضده وهو في فريقه السابق تفينتي".

يذكر أن مصير الأحمدي مع اتحاد جدة غامض حتى الآن، إذ ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري، ولم يجدده بعد.

وخاض صاحب الـ 35 عاماً 20 مباراة هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وحيد.

في المقابل، سينتقل زياش رسمياً إلى تشيلسي بدءاً من الموسم القادم بعدما خطفه النادي الإنجليزي منتصف فبراير الماضي مقابل 40 مليون يورو.