زياش: لن أرحل عن أياكس أمستردام

حسم حكيم زياش نجم أياكس أمستردام مستقبله مشدداً على رغبته بالبقاء رفقة بطل هولندا.

وقال الدولي المغربي في تصريحات لشبكة ”فوكس سبورت”: “توصلت بعرض من إشبيلية، لكن من الضروري بالنسبة لي، أن يكون العرض أعلى من أياكس، كي أفكر فيه بجدية.

“من الضروري أن تكون الصورة مثالية بالنسبة لي فيما يتعلق بالنادي الذي أريد أن أنتقل إليه، إذا لم تكن كذلك، فأنا باقٍ في صفوف أياكس”.

وأردف قائلاً: “نحن فريق رائع يتشارك العديد من أوقات المرح، وفي نفس الوقت فريق كرة قدم جيد، ما يهمني بشكل كبير هو الصورة الجيدة، كما ذكرت، لن أنتقل لأي فريق، سأبقى مع أياكس وسأبذل كل ما في وسعي من أجل تقديم الأفضل الموسم المقبل”.

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت سابقاً عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع النجم المغربي.

وتوج زياش رفقة أياكس أمستردام السبت المنصرم، بلقب كأس السوبر الهولندي، عقب تغلبه على آيندهوفن بهدفين دون رد.

وكان زياش سبباً رئيسياً في إقصاء المنتخب المغربي من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، بعدما أهدر ركلة جزاء في آخر دقائق مباراة ثمن النهائي أمام بنين.

يذكر، أن القيمة السوقية لزياش تبلغ في الفترة الحالية حوالي 30 مليون يورو، بعدما قدم مستويات جيدة الموسم الماضي رفقة أياكس.