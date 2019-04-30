زياش متحمس لمواجهة توتنهام

أكد نجم أياكس أمستردام حكيم زياش، أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء أمام مستضيفه توتهام ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي المغربي في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): “ستقام المباراة الأولى خارج ملعبنا. وبالنسبة لعدد كبير من اللاعبين ستكون أهم مباراة في مسيرتهم الكروية. لذلك نحن متحمسون لخوضها”.

وعن المواجهة، قال زياش: “الفريقان مختلفان. كلاهما يمتلكان خبرة كبيرة، لكن لو نظرت إلى أسلوب اللعب، ستجد أن لدينا أفضلية نسبية عليهم، سأقول أن الحظوظ متساوية بواقع 50 في المائة لكل فريق”.

وأشار زياش إلى وصول أياكس إلى مرحلة متقدمة المسابقة منذ مدة طويلة، بقوله: “أعتقد أن هذا أمر مهم للغاية. أياكس نادي معروف ومن الجيد أن نعيده إلى مكانته المعهودة. ومن الجيد أيضاً أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة”.

وحول حظوظ فريقه في التأهل للمباراة النهائية، قال النجم المغربي: “من الصعب الحديث عن ذلك. أعتقد أنه يجب أن لا نركز في الوقت الراهن على المباراة النهائية، وإنما على نصف النهائي".

وأبرز زياش أن هدفه المفضل أوروبيا هذا الموسم كان الذي سجله ضمن انتصار فريقه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 4-1 في دور الـ 16، مضيفاً أن أن الفوز على يوفنتوس بتورينو (2-1) هو أفضل ذكرى له.

وبعدما أقر بأن مواجهة بنفيكا في دور المجموعات كانت الأصعب لأياكس في مشواره، أشاد الدولي المغربي بزميليه فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت، معتبراً أنهما من أبرز عناصر الفريق في المسابقة الأوروبية.