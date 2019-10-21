زياش يستبعد الرحيل عن أياكس

علق حكيم زياش نجم أياكس أمستردام على مستقبله، بعد الأنباء الكثيرة التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الدولي المغربي في حوار مع موقع "أياكس شوتايم": "احتمالية إنهاء مسيرتي رفقة أياكس وارد، لا أعلم ما سيحصل في المستقبل، إنه سيناريو ممكن أن يحدث والأهم أني أتمنى الاستمرار لفترة أطول في الملاعب".

كما تحدث زياش عن علاقته بوالدته، حيث قال: "إنها مثلي الأعلى وبطلتي خارج كرة القدم، إنها تمنحني القوة"، مؤكداً أنها لا تتدخل في اختياراته الرياضية وتقول له قم باختيار ما سيجعلك سعيداً.

ويرتبط زياش بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف عام 2022.

وسبق أن ارتبط زياش بالرحيل عن أياكس الصيف الماضي، لكن النادي الهولندي تمسك بخدماته، عقب رحيل فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت إلى برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

إلى ذلك، فند زياش كل ما جاء على لسان جوان ديركسون الصحفي الرياضي الهولندي، بخصوص خلاف حاد بين زياش وزميله دوسان تاديتش، موضحاً، أن علاقته بزملاءه داخل الفريق، جيدة ومتينة، سواء داخل وخارج الملعب، وأن الانسجام حصل بينهما منذ المباراة الأولى، مما ساهم في تألق الفريق الموسم الماضي على المستويين المحلي والأوروبي.