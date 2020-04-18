زياش يشكل الإضافة المنتظرة لتشيلسي

نجح تشيلسي في التعاقد مع حكيم زياش الذي من المنتظر أن يقدم إضافة كبيرة للبلوز الموسم القادم.

المغربي الذي يعتبر واحداً من أبرز مواهب أياكس امستردام تألق الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح على رادار الكثير من الأندية الأوروبية العريقة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنه فضل البقاء لموسم آخر مع ناديه الهولندي، فيما اختار زميلاه المدافع ماتيس دي ليخت الانتقال ليوفنتوس، ونجم خط الوسط فرينكي دي يونغ إلى برشلونة.

لا شك أن زياش سيقدم إضافة كبيرة لتشكيلة فرانك لامبارد مدرب تشيلسي خاصة في حالة احتفاظ البلوز بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد استكمال الموسم، والخبرة التي يمتلكها الدولي المغربي على مستوى البطولة ستجعله يخوض النسخة المقبلة بشكل أفضل.