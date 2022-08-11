زياش يطالب تشيلسي بالرحيل وسط اهتمام ميلان

يبقى النجم الدولي المغربي حكيم زياش محبطاً من وضعيته الحالية في تشيلسي ويسعى للرحيل عن ملعب أولد ترافورد في ظل اهتمام أي سي ميلان بخدماته.

ولا يريد نجم أياكس الاستمرار مع البلوز الموسم الجديد وبات يخطط لمغادرة النادي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يعد صاحب الـ 29 عاماً خياراً أساسياً في تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وفي ظل سعي تشيلسي للتعاقد مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والهولندي فرينكي دي يونغ، ويبدو أن الطريق سيكون مفتوحاً أمام المغربي للمغادرة.

في المقابل، يريد ميلان جلب زياش على سبيل الإعارة مع عدم إلزامية الشراء وهو أمر يمانعه تشيلسي، إذ أن الإدارة اللندنية تصر على الإعارة مع إلزامية الشراء.