زياش يقترب من ميلان

يقترب النجم الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي من الانضمام إلى صفوف أي سي ميلان على سبيل الإعارة هذا الصيف، وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية.

وفشل صاحب الـ 29 عاماً في إقناع المدير الفني الألماني توماس توخيل بقدراته منذ وصوله قادماً من أياكس الهولندي الذي تألق معه.

وبات بقاء المغربي في ملعب ستامفورد بريدج أمراً مستبعداً في ظل رغبة الإدارة في التخلص منه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواصل ميلان حالياً مع تشيلسي بهدف استقطاب زياش على سبيل الإعارة من أجل تدعيم خطه الأمامي الذي عانى من مشكلة تهديفية.

وخاض النجم المغربي 83 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات سجل خلالها 14 هدفاً.