زياش يقود تشيلسي لسحق بيرنلي

واصل تشيلسي نتائجه الجيدة في الآونة الاخيرة، بعدما حصد النقاط الثلاث من ملعب مستضيفه بيرنلي بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وتلقى الفريق اللندني ضربة قبل انطلاق المباراة باصابة كريستيان بوليسيك خلال التحمية، فناب عنه تيمو فيرنر بعد أن كان المدرب فرانك لامبارد قرر إراحة الألماني بسبب ضغط المباريات في الآونة الأخيرة.

ونجح حكيم زياش في افتتاح التسجيل عندما استثمر كرة من تامي آبراهام فسددها خادعة داخل الشباك في الدقيقة 27 وهو الهدف الأول للمغربي مع الفريق اللندني في البريميير ليغ.

حاول بيرنلي ادراك التعادل في الشوط الثاني لكن شباكه تلقت هدفاً ثانياً حمل توقيع المدافع كيرت زوما برأسية مستغلاً ركلة ركنية من زياش (63).

واختتم فيرنر التهديف عندما تلقى كرة على مشارف المنطقة من قبل زياش فسار بها خطوة قبل أن يسددها بعيداً عن متناول الحارس نيك بوب (70).

وصعد تشيلسي بهذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.