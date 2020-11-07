زياش يقود تشيلسي لسحق شيفيلد يونايتد

فاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف لهدف في مباراة جمعتهما ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تلقى البلوز هدفاً مبكراً عبر ديفيد ماك غولدريك بطريقة مميزة بكعب القدم في الدقيقة التاسعة.

وأثمرت محاولات تشيلسي عن هدف التعادل عن طريق تامي آبراهام في الدقيقة 23.

بعدها بـ 9 دقائق، أرسل النجم المغربي حكيم زياش كرة عرضية على الزاوية البعيدة ليتولى بين تشيلويل تسجيل الهدف الثاني للبلوز.

في الشوط الثاني واصل زياش تألقه ومنح تمريرة مميزة على رأس تياغو سيلفا الذي سجل الهدف الثالث ليوسع الفارق لتشيلسي، قبل أن يكمل تيمو فيرنر الرباعية بعدما استغل خطأ دفاعياً.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.