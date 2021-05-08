زياش يقود تشيلسي للتغلب على مانشستر سيتي

فاز تشيلسي على مستضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد لحساب المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم رحيم ستيرلينغ لسيتي في الدقيقة 44 من صناعة سيرجيو أغويرو، قبل أن يهدر الأرجنتيني ركلة جزاء بعد ذلك بدقيقة.

ودرك حكيم زياش التعادل للبلوز في الدقيقة 63 بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح الحارس إيديرسون في التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، خطف ماركوس ألونسو هدف الفوز للبلوز من صناعة تيمو فيرنر.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 64 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث ويقترب أكثر من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر أن هذه المواجهة ستتكرر بين الفريقين لكن في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 من الشهر الجاري على ملعب آتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

كما أن هذا هو الانتصار الثاني لتوماس توخيل على جوسيب غوارديولا هذا الموسم، بعدما أخرج تشيلسي غريمه سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أسابيع.