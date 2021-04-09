زيدان: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يرغب في أن يكون كلاسيكو الغد أمام برشلونة هو الأخير للنجم ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني.

ويستضيف ريال غريمه البارسا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ورداً على سؤال: "هل يرغب زيدان في أن يكون آخر كلاسيكو لليونيل ميسي؟"، أوضح الفرنسي: "أتمنى أن يبقى في برشلونة، سيكون ذلك جيداً".

وخاض الأرجنتيني ست مباريات أمام ريال مدريد دون أن يسجل، وعلق زيدان قائلاً: "نعرف اللاعب، هو لن يتغير، لا يهم إذا كان لا يسجل، فما زلنا نواجه برشلونة وجميع لاعبيه جيدون للغاية. سنحاول كما هو الحال دائماً، سنواجههم ونتمنى تقديم مباراة جيدة".