زيدان: أفضل شيء أن الموسم انتهى

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن أفضل شيء حدث حالياً هو انتهاء الموسم الحالي، تعليقاً على الخسارة التي تلقاها الملكي 0-2 أمام ريال بيتيس في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ختام منافسات الدورى الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة: "أفضل شيء حدث حالياً هو أن الموسم انتهى على أرض الملعب، الفريق يحاول ولكن لا يستطيع، لا يمكن أن ننسى هذا الموسم، يجب أن لا ننساه لنحاول أن نتطور وأن نكون أفضل الموسم القادم".

وحول سؤاله عن مصيره الجناح غاريث بايل والحارس كايلور نافاس علق زيدان قائلاً: "لا أعلم، سنرى ما سيحدث، أنا آسف لأني لم أُشرك بايل اليوم، لكني أنا المدرب وأنا اتخذ القرارات حسب ما أرى من اللاعبين بشكلٍ يومي وحسب حاجتنا في المباراة".

وأضاف: "حقق بايل الكثير من الأمور في الماضي، لكني لا أُشرك لاعباً من أجل ماضيه، نحن نفكر بالحاضر والمستقبل وليس الماضي، الجميع رأى ما قمت بعمله حتى الآن وبايل لم يلعب لأن هناك لاعبين آخرين يلعبون".