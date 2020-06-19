زيدان: أهداف بنزيمة تسعدني

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سعادته بالانتصار بثلاثية نظيفة على فالنسيا، في إطار منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الذي نقلته صحيفة "ماركا" المحلية: "الضغط على برشلونة؟ نعلم أنه حتى النهاية ستكون الأمور كذلك، لكننا سعداء بما قدمناه أمام فالنسيا.

"مواجهة برشلونة ضد إشبيلية؟ نحن نعتمد على ما نفعله، لكننا نعرف الوضع، سأشاهد هذه المباراة لكني لا أعتقد أن برشلونة سيفقد أي نقطة، يجب علينا أن نفكر في أنفسنا".

وبسؤاله عن إجراء تغييرين فقط أمام فالنسيا، أجاب: "لكل مباراة ظروفها، سارت الأمور على هذا النحو في هذا اللقاء، وكان بالإمكان زيادة عدد التغييرات، لكن تبين لنا أن الفريق يؤدي بشكل جيد".

وتابع "عودة ماركو آسينسيو؟ بعد فترة طويلة من الغياب، كانت مشاركته سبباً ليكون سعيداً، هز الشباك في أول لمسة له يؤكد جودته كلاعب، أريد تسليط الضوء على الفريق بالكامل، عملنا بشكلٍ جيد ونحتاج لجميع اللاعبين.

"سجل (كريم) بنزيمة هدفاً عظيماً، أهدافه تسعدني كثيراً، الفريق بالكامل كان جيداً، نحن في المكان الذي نريده، يجب مواصلة العمل، تنتظرنا 9 نهائيات، علينا أن نرتاح جيداً".

وأتم: "تألق إيدين هازارد؟ صحيح أنها كانت مباراة جيدة للغاية بالنسبة له، من وقت لآخر يبدو مرهقاً، وفجأة يحصل على الكرة ويظهر بشكل جيد، عليه أن يستمر في العمل هو والفريق بأكمله".