زيدان الأقرب لقيادة منتخب فرنسا

يبدو أن المدير الفني لريال مدريد الحالي زين الدين زيدان من أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا، عقب انتهاء عقد المدرب الحالي ديدييه ديشان، والذي يمتد حتى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريه: "تجمعني علاقة جيدة مع زيدان، على الأقل على المستوى الشخصي".

وأضاف لقناة "RTL": "إذا رحل ديشان عن تدريب المنتخب الفرنسي، وكنت في منصبي، سيكون زيدان المرشح الأول بين خياراتي".

وينتهي عقد زيدان مع بطل إسبانيا نهاية الموسم القادم.