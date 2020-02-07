زيدان: الخسارة أمام سوسييداد الأسوأ

بعد الهزيمة على أرضه في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد بثلاثة أهداف لأربعة، بات مؤكداً أن اللقب ليس من نصيب الملكي، وبأنه تحوّل إلى "لعنة" تلاحق الفريق والمدرب زين الدين زيدان.

وخلال العقد الماضي، لم يحرز ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا إلا مرتين، الأولى في موسم 2010-2011 والثانية في موسم 2013-2014.

وبصرف النظر عن تاريخ الفريق والمدرب في هذه البطولة، فقد أعرب زيدان عن استيائه للخسارة والإقصاء من ربع نهائي كأس الملك.

وقال زيدان إنه يشعر بالسوء بسبب الخسارة على الرغم من أن أداء الفريق في الشوط الثاني كان أفضل منه في الأول، مشيرا إلى أن ريال ارتكب أخطاء دفاعية أدت إلى تراجعه.

واعتبر زيدان، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن الخسارة "مؤلمة"، لكنه شدد على أنه ينبغي الآن التفكير بالمباراة المقبلة الأحد، مشدداً على أن هذا هو واقع وحال كرة القدم، والأهم هو النهوض مجدداً ومواصلة القتال.

واعتبر زيدان أن المباراة كانت صعبة، وأن فريقه حاول قلب الموازين حتى النهاية، مضيفاً: "علينا تهنئة الخصم وتقبل الهزيمة، هذا هو فريقنا، قاتلنا حتى النهاية، ارتكبنا أخطاء دفاعية ولم نكن جيدين في الشوط الأول، عانينا من صعوبات ولعب ريال سوسييداد بصورة جيدة، هذه هي كرة القدم، بالتأكيد أنا حزين".

وعما إذا كان يوم الخسارة هو "أسوأ أيامه كمدرب لريال مدريد"، قال زيدان إنه ليس كذلك بالتأكيد لكنه الأسوأ من حيث الهزيمة، "استقبال 4 أهداف على ملعبنا أمر صعب" بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان الفريق الباسكي تقدم في الشوط الأول بهدف سجله مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد، وأضاف أليكساندر إيزاك هدفين سريعين في الدقيقتين 54 و56 من الشوط الثاني، قبل أن يحرز مارسيلو أول أهداف الملكي في الدقيقة 59.

وبعد 10 دقائق، أي في الدقيقة 69، عاد ريال سوسييداد وأحرز هدفه الرابع عن طريق ميكيل مورينو.

وتمكن ريال مدريد من إحراز هدفين عن طريق رودريغو في الدقيقة 81، ثم ناتشو في الدقيقة 90+3.

يذكر أن هذه الخسارة إلى جانب خسارة برشلونة على الجانب الآخر من البطولة نفسها، هي الأولى التي يغيب فيها الفريقان معاً عن نصف النهائي للبطولة، وذلك منذ موسم 2009-2010، والذي خسر فيه ريال مدريد أمام آلكوركون في دور 32 وبرشلونة أمام إشبيلية في دور 16.