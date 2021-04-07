زيدان: الراحة ضرورية قبل الكلاسيكو

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار (3-1) على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه شعور جيد للغاية، بعد أن خضنا مباراة رائعة، رغم أننا واجهنا صعوبة أيضاً بداية الشوط الثاني، أنا فخور جداً بجميع اللاعبين، لكن هناك مباراة إياب.

وأردف: "أنا سعيد من أجل اللاعبين، لدينا ديناميكية جيدة، واللاعبون متعبون للغاية وعلينا أن نرتاح (قبل الكلاسيكو).

"دوري الأبطال أقرب؟ لم نفز بأي شيء، نحن سُعداء بما نقوم به، وما يقدمه اللاعبون هائل في ظل الصعوبات التي واجهناها".

وأشار زيدان، إلى أنه كان يدرك القوة الهجومية لليفربول، ونجح في إلحاق الضرر بهم بالكرات الطولية في العمق، مؤكداً أن فريقه أجاد أيضاً الجانب الدفاعي.

"سواء بوجود الجماهير أو دونهم، سيبذل ليفربول أقصى ما لديه على أرض الملعب، وسيتعين علينا فعل الشيء ذاته في مباراة الإياب".

وختم: "تصريحات يورغن كلوب عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو (بأنه مثل ملاعب التدريب)؟ يمكنني أن أقول فقط أننا فخورون باللعب على هذا الملعب".