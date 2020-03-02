زيدان: الفوز بالكلاسيكو جاء بعد أسبوع صعب

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سعادته الكبيرة بالفوز على الغريم برشلونة 2-0، في الكلاسيكو، في الوقت الذي أكد فيه أهمية النقاط الثلاث بعد "أسبوع صعب".

وأوضح المدير الفني الفرنسي بعد المباراة: "نحن سعداء للغاية بالانتصار لأنه جاء بعد أسبوع صعب، استعادة الصدارة ليس الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي، وإنما النقاط الثلاث، لإنهاء سلسلة النتائج السلبية.

"حققنا المطلوب في النهاية، وما أعددنا له على مدار الأسبوع، نستحق الفوز، لكن ذلك لن يغير شيئاً، حصدنا 3 نقاط ثمينة، لكننا سنمر بفترات ضعف، وسنتعرض للانتقاد مجدداً، لكن حسناً، هذه هي كرة القدم.

"رد فعل اللاعبين مهم للغاية في جميع الأحوال، غرف الملابس لم تتأثر، كنا ندرك أنه أسبوع صعب، لكننا استعدينا جيداً لهذه المباراة، وهذا يعني أن اللاعبين كانوا في قمة تركيزهم، وكانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز.

"قدمنا 78 دقيقة جيدة للغاية أمام مانشستر سيتي، لكننا خسرنا في النهاية، وفي الكلاسيكو فزنا مع أداء جيد، لكن هذا لا يعني شيئاً، علينا الاستمرار على نفس الفلسفة التي نؤمن بها، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الأمور حتى النهاية، لكننا نمتلك فريقاً كبيراً، وأفضل اللاعبين، ويجب إثبات ذلك كل مباراة".

وأثنى "زيزو" بشكل خاص على الشاب فينيسيوس جونيور، الذي أرهق دفاع البارسا بسرعته ومهارته.

وقال في هذا الصدد: "سجل في النهاية هدفاً مهماً في مباراة بهذا الحجم، أنا سعيد من أجله، هو لا يساهم في الهجوم فحسب، وإنما في الدفاع أيضاً، وهذا أبرز جانب في أدائنا".

إلا أن المدرب الفرنسي شدد على أهمية جميع لاعبي الفريق بالنسبة له.

وأشار: "رسالتي للجميع هي أنهم مهمون بالنسبة لي، وهذا تفكيري حتى النهاية، يعملون على مدار الأسبوع حتى يشاركوا في المباريات، هناك لاعبون يشاركون بشكل أقل، لكن الجميع مهم داخل الفريق، شارك ماريانو دياز، وكنت سأسعد كثيراً بهدف إيسكو لولا التصدي الرائع من (حارس برشلونة مارك أندريه) تير شتيغين، (تيبو) كورتوا كان جيداً للغاية أيضاً، الانتصار يعود للفريق بأكمله".