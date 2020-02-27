زيدان: الكلاسيكو طريقنا للخروج من كبوتنا

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم برشلونة الأحد المقبل يجب أن تكون سبيل الفريق للخروج من كبوته الحالية.

وخسر ريال أمام مانشستر سيتي 1-2 في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال الأوروبي لتكون الهزيمة الثانية له بعدما سقط 0-1 أمام ليفانتي السبت الماضي ضمن الدوري الإسباني.

وقال زيدان : "لدي انطباع سيء فيما يخص الهزيمة أمام مانشستر سيتي. لعبنا جيداً وخسرنا المباراة، بذلنا كل ما بوسعنا للفوز، لا يجب أن نلوم اللاعبين، وعلينا أن نفكر الآن في كيفية تحقيق الفوز إياباً".

وعن هدف التعادل الذي سجله غابرييل جيزوس، أشار زيدان إلى أنه تحدث إلى الحكم: "قال لي أنه لا يوجد أي شيء وأنه لم ير أي خطأ وأنه لم تكن هناك أي دفعة، هكذا قرر الحكم، ما أزعجني بشدة أننا لعبنا بشكل جيد لكننا خسرنا، لم نكن نستحق الهزيمة، يجب أن تركز على مدار الـ 90 دقيقة خاصة في مثل هذه المباريات.

"يجب أن نخوض مباراة الإياب بحثاً عن الفوز، الموقف ليس جديداً، هناك فرصة أخرى لتغيير النتيجة، وهناك فرصة أخرى للخروج من كبوتنا من خلال مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل، علينا الآن أن نستعيد حيويتنا ونقدم مباراة كبيرة أمام برشلونة".

واعترف زيدان: "لا أعلم ما إذا كنا أفضل من مانشستر سيتي في هذه المباراة التي جمعت بين فريقين كبيرين. سنحت بعض الفرص للطرفين. كانت الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة سيئة بالنسبة لنا، والحقيقة، كان بإمكان سيتي تسجيل هدف ثالث حينها.

"بدأوا المباراة بشكل رائع لكننا سجلنا هدف التقدم عبر إيسكو في الدقيقة 60، إلا أننا افتقدنا للتركيز نهاية المباراة وتلقت شباكنا هدف فوز سيتي قبل دقائق من النهاية، ارتكبنا بعض الأخطاء فيما استغل مانشستر سيتي الفرص التي سنحت لهم".

واعترف زيدان بأن استبعاد توني كروس كان قراراً فنياً وأنه لا توجد أية مشاكل مع الدولي الألماني.

وقال الفرنسي: "أنتظر مساندة الجماهير في مباراة الأحد المقبل، في كرة القدم، لا يمكن السيطرة على كل شيء، قدمنا كل ما بوسعنا أمام ليفانتي أيضاً لكننا نمر بكبوة، أعترف بهذا لكن علينا الخروج منها بأي شكل، مباراة الأحد فرصة للخروج من هذه الكبوة".