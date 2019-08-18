زيدان: بايل مستمر في ريال مدريد

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن سعادته بتحقيق الفوز بالنتيجة 3-1 على سيلتا فيغو ضمن افتتاحية مباريات الدوري الإسباني.

وذكر "زيزو" خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: "خضنا مباراة متكاملة منذ البداية، حتى مع النقص العددي، وعانينا من أجل تحقيق هذه النتيجة، لن تحقق العديد من الأندية الفوز هنا على هذا الملعب.

“أنا سعيد بعد فترة التحضيرات المعقدة بسبب النتائج، لكنها كانت جيدة جداً على مستوى العمل، وما يهمنا هو المنافسة.

“طوال اللقاء كان الأداء جيداً جداً، وأقدر جهد الجميع، الدور الدفاعي لفينيشيوس وغاريث بايل كان مهماً، كما حدث لاحقاً مع لوكاس فاسكيز وإيسكو، ونعرف ما يمكننا فعله.

“بايل؟ سيبقى، ونفكر في كل لاعب لدينا بشكل إيجابي، علينا أن نركز في الموسم، ولا شيء أكثر من ذلك.

“إصابة (إيدين) هازارد حظ سيء بالنسبة لنا، لكنها لم تغير فكرتنا بخصوص بايل في هذه المباراة، وسواء بايل أو خاميس، جميع اللاعبين الموجودين هنا سيدافعون عن هذا القميص”.

وعن طرد لوكا مودريتش، قال "زيزو": “سنعمل مع اللاعبين المتاحين، لدينا بدلاء لتعويضه في المباريات المقبلة”.