زيدان: برشلونة سينافس على صدارة الدوري الإسباني حتى النهاية

توقع المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، تخطي برشلونة لمشاكله ومواصلة القتال في صدارة الدوري الإسباني.

وقال "زيزو" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال سوسييداد غداً الخميس ضمن كأس ملك إسبانيا: «سيقوم برشلونة بعمل جيد للغاية من الآن وحتى نهاية الموسم، لكني لن أعلق على فريق آخر فالفرق الجيدة دائماً ما تبقى جيدة وتقوم بعمل جيد»، مضيفاً «علينا الاستمرار بنفس الأسلوب لأننا لم نفز بشيء بعد. يمكننا أن نكون سعداء عندما نفوز بشيء».

وحول لقاء ريال سوسييداد ضمن الكأس، أوضح زيدان: «هذا ليس نهائي وإنما ربع نهائي. وهم لن يعطونا أي شيء بسهولة، علينا أن نكون جاهزين منذ الدقيقة الأولى فهم فريق جيد للغاية».

وأشار زيدان إلى أن لاعب خط الوسط فيدي فالفيردي، والذي يعد اكتشاف الموسم، يحتاج إلى مواصلة العمل بتواضع لتطوير قدراته: «هو صغير ويؤكد أحقيته بحجز مكان في ريال مدريد، لكنه يحتاج لتحسين كل شيء، وهو جيد للغاية ونحن سعداء به».

يذكر أن ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة ثاني الترتيب.