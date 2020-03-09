زيدان بعد السقوط أمام بيتيس: أسوأ مباراة لنا وأنا المسؤول

لم يستطع المدير الفني زين الدين زيدان إخفاء شعوره بالحسرة بعد تعرض ريال مدريد لسقطة مفاجئة، الأحد، أمام ريال بيتيس ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفشل الملكي في استغلال فوزه بمباراة الكلاسيكو المرحلة الماضية، وخسر 1-2 في ضيافة بيتيس، ليهدي غريمه برشلونة صدارة الترتيب.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين خلف البارسا المتصدر، الذي فاز 1-0 على ريال سوسييداد، السبت، ليستعيد القمة، بعد أسبوع واحد من الخسارة 0-2 في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعقب المباراة قال زيدان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "كانت مباراة سيئة من جانبنا، لم نقدم أداءً جيداً لا في الشوط الأول ولا الثاني، ارتكبنا أخطاءً كثيرة وفقدنا الكرة كثيراً، عندما لا تكون في مستواك فإن الأمور تتعقد.

"افتقدنا كل شيء، هذه أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، افتقدنا الطاقة وأسلوب اللعب والاستحواذ والقوة، يوم سيء للغاية، أنا المسؤول عن الهزيمة.

"دخلنا المباراة بشكلٍ سيء، يمكننا أن تبدأ الشوط (الأول) بشكلٍ سيء، لكن أمامك 45 دقيقة لتغيير الأمور، وهذا ما لم نستطع تحقيقه".

لكن المدير الفني الفرنسي لم يوضح سبب عجز الفريق عن "تغيير الأمور"، مكتفياً بالقول: "ليس هناك مبرر أو شرح لما حدث، ليس هناك شيء محدد للحديث عنه".

وعن حظوظ ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني الغائب منذ 2017، قال "لا تزال هناك 11 مباراة متبقية وسنقاتل على اللقب، ما حدث لم يكلفنا الدوري بعد، لا ألوم اللاعبين، وسأدعمهم حتى الموت، أنا المسؤول عن الهزيمة".