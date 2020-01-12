زيدان: خسارة برشلونة غير متوقعة وريال جاهز للنهائي

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد جاهزية الفريق لخوض نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في جدة الأحد.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي: "سعيد بوصولنا إلى النهائي، وجاهزون لتقديم مباراة كبيرة، نريد حصد اللقب".

وعن خطته لمواجهة أتلتيكو، قال الفرنسي: "خوض مثل هذه المباريات بات يسري في جينات النادي، نحن فريق كبير يعيش من أجل هذه المواجهات.

"ليس لدي خطة سرية، أضع كامل ثقتي في اللاعبين، لأني أملك أفضل لاعبي العالم، لكن علينا إثبات ذلك، هذا هو السر أن تثبت دائماً أنك الأفضل".

وعن خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في نصف النهائي وهو الذي كان المرشح لبلوغ النهائي قال: "النتيجة فاجأتني، شاهدت المباراة وكنت أعتقد أن برشلونة سيفوز، لكن أتلتيكو نافس حتى آخر دقيقة، في عالم كرة القدم كل شيء قد يحدث في الدقائق الأخيرة".